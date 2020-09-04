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22:31 (мск), источник: ТАСС

Россия ввела санкции против Петра Порошенко

Также в список попали бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко.

Также в список попали солист рок-группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик.

Согласно документу, всего в список был внесен 41 человек.

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