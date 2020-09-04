22:31 (мск), источник: ТАСС
Россия ввела санкции против Петра Порошенко
Также в список попали бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко.
Также в список попали солист
Согласно документу, всего в список был внесен 41 человек.