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23:09 (мск), источник: РИА Новости

Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, пообещал «ответить» в случае победы.

Источник: AP 2020

«Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … — Россия», — сказал Байден на пресс-конференции в пятницу, местные телеканалы вели прямую трансляцию.

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Его спросили о том, разделяет ли он мнение генпрокурора США Уильяма Барра, заявившего ранее, что Китай действует «агрессивнее», чем Россия, в попытках повлиять на США. «Нет, это не соответствует той информации, которую получаю я», — ответил Байден.

«Я считаю, что любая страна, вовлеченная в любую деятельность по делегитимизации и оказанию влияния на американские выборы, — это непосредственное нарушение нашего суверенитета, и если я стану президентом США, на это будет ответ», — сказал Байден.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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