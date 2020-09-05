01:07 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального
При этом США не ставят под сомнение выводы Германии о том, что произошло с Алексеем Навальным, заявил американский лидер.
ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают никакими доказательствами отравления Алексея Навального и пока точно не знают, что произошло. Об этом заявил в пятницу на
«Я не знаю точно, что произошло <…> У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом США не ставят под сомнение выводы Германии о том, что произошло с Навальным, добавил он.