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01:07 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

При этом США не ставят под сомнение выводы Германии о том, что произошло с Алексеем Навальным, заявил американский лидер.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают никакими доказательствами отравления Алексея Навального и пока точно не знают, что произошло. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Я не знаю точно, что произошло <…> У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом США не ставят под сомнение выводы Германии о том, что произошло с Навальным, добавил он.

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