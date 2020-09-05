20:21 (мск), источник: РИА Новости
Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Один из ведущих мировых экспортеров нефти — на пороге банкротства
Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют доходы от продажи углеводородов, настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства. Как богатейшая страна оказалась на мели — в материале РИА Новости.
С начала года мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения: подкосили перепроизводство сырья и обрушение спроса
В завершившемся 1 апреля финансовом году бюджетный дефицит подскочил на 68,6 процента — до 18,44 миллиарда долларов. По оценкам Национального банка Кувейта, это почти десять процентов валового внутреннего продукта. До этого был профицит — 4,8 процента ВВП.
В Минфине официально признали: ситуация близка к критической. Как сообщил министр финансов ближневосточной монархии, у правительства «заканчиваются деньги» и уже в ноябре возникнут трудности с зарплатами госслужащим, а в госсекторе занято 80 процентов работников. В резервном фонде — всего 6,54 миллиарда долларов, а только на текущие расходы требуется 5,56 миллиарда в месяц.
Но это так называемый Общий резервный фонд. Есть и другой — закрытый Фонд будущих поколений, четвертый по объему в мире, оцениваемый в 550 миллиардов долларов. Туда направляют десять процентов годовых доходов государства от нефти и инвестируют в зарубежные активы.
Сейчас от этого правила решили отказаться. Появится еще 12 миллиардов, чего тоже явно недостаточно. Более того, без экономических реформ, отмечает Bloomberg, денег фонда хватит всего на 15−20 лет.
Так, в Минфине уверены, что залезать в суверенный фонд нет никакого резона: это долгосрочная подушка безопасности, при низких процентных ставках он обеспечивает доходность инвестиций и к тому же временно не пополняется. В ведомстве считают, что нужно срочно влезать в долги.
Закон, принятия которого добивается Минфин, позволил бы разместить еврооблигации и занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов.
Так, например, поступила Саудовская Аравия, тоже столкнувшаяся с серьезными бюджетными трудностями. Уже в апреле саудиты привлекли семь миллиардов долларов на долговом рынке, выпустив еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Другие ближневосточные соседи, Катар и
Однако
Тем не менее Нацбанк предупредил: закон о долге абсолютно необходим. Дефицит непрерывно увеличивается, цены на нефть низкие, а резервы стремительно тают.
Нынешних 40−45 долларов за баррель катастрофически мало для Кувейта, а подорожания нефти не предвидится. Наблюдатели прочат стране полномасштабный финансовый кризис. В этом году, как ожидается, экспорт углеводородов из ближневосточной монархии будет почти в два раза меньше, чем в 2014-м, когда был максимальный показатель.
Пока правительство и парламент спорили, как финансировать дефицит, добыча нефти сократилась на 60 процентов. Одна из причин — протесты персонала, недовольного перспективами урезания зарплат и соцпакета.
Аналитики констатируют: страны Персидского залива не сумели вовремя скорректировать свою привычку к крупным расходам, не заметив падения доходов от нефти, и теперь пришел час экономической расплаты.
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