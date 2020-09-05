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20:21 (мск), источник: РИА Новости

Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Один из ведущих мировых экспортеров нефти — на пороге банкротства из-за падения цен на сырье.

Источник: РИА Новости

Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют доходы от продажи углеводородов, настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства. Как богатейшая страна оказалась на мели — в материале РИА Новости.

Бюджет трещит по швам

С начала года мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения: подкосили перепроизводство сырья и обрушение спроса из-за пандемии коронавируса. Ситуацию усугубил мартовский развал сделки ОПЕК+. Это больно ударило по всем нефтедобывающим странам, но наиболее драматичная ситуация в Кувейте: государственный бюджет трещит по швам.

В завершившемся 1 апреля финансовом году бюджетный дефицит подскочил на 68,6 процента — до 18,44 миллиарда долларов. По оценкам Национального банка Кувейта, это почти десять процентов валового внутреннего продукта. До этого был профицит — 4,8 процента ВВП.

Прогнозы пессимистичные: дефицит может достичь 40 процентов ВВП, заявили в Нацбанке. По расчетам Bloomberg, это 46 миллиардов долларов.

Фонд преткновения

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В Минфине официально признали: ситуация близка к критической. Как сообщил министр финансов ближневосточной монархии, у правительства «заканчиваются деньги» и уже в ноябре возникнут трудности с зарплатами госслужащим, а в госсекторе занято 80 процентов работников. В резервном фонде — всего 6,54 миллиарда долларов, а только на текущие расходы требуется 5,56 миллиарда в месяц.

Но это так называемый Общий резервный фонд. Есть и другой — закрытый Фонд будущих поколений, четвертый по объему в мире, оцениваемый в 550 миллиардов долларов. Туда направляют десять процентов годовых доходов государства от нефти и инвестируют в зарубежные активы.

Сейчас от этого правила решили отказаться. Появится еще 12 миллиардов, чего тоже явно недостаточно. Более того, без экономических реформ, отмечает Bloomberg, денег фонда хватит всего на 15−20 лет.

Что делать и как покрывать дефицит уже сейчас, непонятно. К тому же между правительством и парламентом возник конфликт.
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Так, в Минфине уверены, что залезать в суверенный фонд нет никакого резона: это долгосрочная подушка безопасности, при низких процентных ставках он обеспечивает доходность инвестиций и к тому же временно не пополняется. В ведомстве считают, что нужно срочно влезать в долги.

Закон, принятия которого добивается Минфин, позволил бы разместить еврооблигации и занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов.

Так, например, поступила Саудовская Аравия, тоже столкнувшаяся с серьезными бюджетными трудностями. Уже в апреле саудиты привлекли семь миллиардов долларов на долговом рынке, выпустив еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Другие ближневосточные соседи, Катар и Абу-Даби, тоже нарастили внешний долг, реализовав облигации на 17 миллиардов.

Однако финансового-экономическая комиссия кувейтского парламента законопроект отклонила. «Это позор, что, располагая четвертым по объему Фондом национального благосостояния в мире, правительство стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабмина», — заявили законодатели.

Тем не менее Нацбанк предупредил: закон о долге абсолютно необходим. Дефицит непрерывно увеличивается, цены на нефть низкие, а резервы стремительно тают.

Подвели нефтедоллары

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Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

Нынешних 40−45 долларов за баррель катастрофически мало для Кувейта, а подорожания нефти не предвидится. Наблюдатели прочат стране полномасштабный финансовый кризис. В этом году, как ожидается, экспорт углеводородов из ближневосточной монархии будет почти в два раза меньше, чем в 2014-м, когда был максимальный показатель.

Пока правительство и парламент спорили, как финансировать дефицит, добыча нефти сократилась на 60 процентов. Одна из причин — протесты персонала, недовольного перспективами урезания зарплат и соцпакета.

Аналитики констатируют: страны Персидского залива не сумели вовремя скорректировать свою привычку к крупным расходам, не заметив падения доходов от нефти, и теперь пришел час экономической расплаты.

«Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все сбережения, но не из-за того, что не проверили банковскую выписку, а потому, что проверили и не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex, — отметил глава фирмы по политическим и финансовым коммуникациям Bensirri Фаваз Аль-Сир.

Еще в 2016-м тогдашний министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику нужно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако его не восприняли всерьез те, кто «вырос на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов», указывает Bloomberg. В результате всего четыре года спустя одна из самых богатых стран мира едва сводит концы с концами.

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