Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии.
Он пояснил, что из-за «разных сроков прохождения» пандемии особую важность приобрела точечная «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам».
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Третью неделю подряд суточный прирост составляет 0,5 процента.
Ранее Владимир Путин заявил, что положительно оценил практику наделения глав регионов особыми полномочиями для борьбы с пандемией. Президент подчеркнул, что при различиях в «условиях жизни и функционирования экономик» власти не могли во всех регионах действовать «под одну гребенку».