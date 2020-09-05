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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Второй волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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Источник: РИА Новости

Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии.

Он пояснил, что из-за «разных сроков прохождения» пандемии особую важность приобрела точечная «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам».

За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Третью неделю подряд суточный прирост составляет 0,5 процента.

Ранее Владимир Путин заявил, что положительно оценил практику наделения глав регионов особыми полномочиями для борьбы с пандемией. Президент подчеркнул, что при различиях в «условиях жизни и функционирования экономик» власти не могли во всех регионах действовать «под одну гребенку».

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