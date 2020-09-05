15:42 (мск), источник: Life.ru
Шведский премьер выступил с призывом к противникам «Северного потока — 2»
Стефан Лёвен напомнил, что его страна выдала разрешение на строительство ещё два года назад.
— Нами приняты все решения относительно выдачи разрешения на «Северный поток — 2». Нам очень важно, чтобы в этом вопросе международное право соблюдалось, — заявил премьер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Так Лёвен прокомментировал недавние призывы некоторых немецких политиков остановить строительство трубопровода
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница.
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили