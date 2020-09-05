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21:06 (мск), источник: Известия

Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.

Источник: Reuters

Об этом в субботу, 5 сентября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

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По его словам, президента Украины Владимира Зеленского проинформировали о намерении ДНР, он выразил чрезвычайную обеспокоенность.

Киев сообщил о происходящем в Контактную группу. Спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, по словам Кулебы, поддержала инициативу о проведении внеочередного заседания. Сейчас Киев ждет ответ от российской стороны.

Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об уничтожении незаконно возведенных Украиной инженерных сооружений, напоминает «Газета.ру». Имеются в виду траншеи, вырытые украинской стороной в районе поселка Шумы после 22 июля, то есть уже после согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота и новую власть в Киеве. Вопросы урегулирования конфликта обсуждаются в минском формате и на встречах «нормандской четверки».

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