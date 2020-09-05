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23:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу заявил об активизации разведывательной деятельности НАТО

Государства НАТО в последнее время активизировали разведывательную деятельность у границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, только с 23 августа по 2 сентября российские самолеты не менее 10 раз вылетали на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

Источник: Reuters

«Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года — 87 полетов, сейчас — около 120», — сказал господин Шойгу журналистам после завершения Армейских игр — 2020 (цитата по «Интерфаксу»). При этом он заявил, что беспокойство вызывают попытки «демонстрировать силу».

Министр отметил, что НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе. В частности, в Польшу планируют перебросить дополнительные американские войска, сказал он. «По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны», — заявил Сергей Шойгу.

В июле президент США Дональд Трамп заявил о планах перебросить войска из Германии в Польшу. Он пообещал вывести около 9,5 тыс. человек. Господин Трамп заявил, что не понимает, почему США должны тратиться на защиту Германии, в то время как немцы закупают российский газ. Также он отметил, что у ФРГ многомиллиардные долги перед США и НАТО. В Германии это решение восприняли с недоумением.

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