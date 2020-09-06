Экс-агент ФБР назвал Трампа угрозой для США из-за связей с Россией

В ней Стрзок отмечает, что высокопоставленные сотрудники ФБР неохотно открывали расследование в отношении Трампа, однако в мае 2017 года они пришли к выводу, что это необходимо из-за действий президента и его лжи.
Бывший сотрудник ФБР пишет, что еще до победы на выборах, Трамп «говорил и делал вещи, которые давали российским спецслужбам средства, с помощью которых можно было бы принудить его» делать то, что выгодно их стране, а не его.
«Я также полагал, на основе всего того, что мы уже обнаружили, что Трамп был скомпрометирован — серьезно и множеством способов. <…> Более того, сегодня я не считаю возможным хранить молчание о явной и реальной опасности, которую, как я знаю, администрация Трампа представляет для нашей национальной безопасности», — написал Стрзок.
Он также описывает, какие события повлияли на решение о начале расследования возможных связей Трампа и Москвы. В частности, экс-агент пишет, что Трамп лгал, публично отрицая, что его компания вела секретные переговоры по поводу строительства башни в Москве.
Помимо этого, пишет Стрзок, президент сказал российскому министру иностранных дел и послу в США во время приватной встречи в мае 2017 года, что уволил бывшего директора ФБР Джеймса Коми для того, чтобы остановить расследование и что его не беспокоит вмешательство России в выборы 2016 года.
По данным экс-агента, Трамп также просил руководство разведки публично отрицать связи между ним и Россией.
«Очевидная ложь Трампа — публичная, устойчивая, опровергнутая и разрушительная в случае разоблачения — является мечтой офицера разведки. По этой же причине она также является кошмаром для офицера контрразведки», — отмечал Стрзок.
Бывший сотрудник ФБР возглавлял отдел, занимающийся противодействием шпионажу, затем перешел на должность заместителя помощника директора отдела контрразведки.
В июне и июле 2017 года он занимался расследованием возможных связей Трампа с Кремлем и предполагаемого вмешательства Москвы в выборы. Однако позже стало известно, что Стрзок в личной переписке с другой сотрудницей ФБР Лизой Пейдж резко критиковал Трампа. После этого агента отстранили от расследования и уволили.
В Кремле неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года и заявляли, что они не имеют ничего общего с действительностью.
Следующие выборы президента США назначены на 3 ноября. В течение 2020 года в Вашингтоне несколько раз предупреждали, что Россия может вмешаться и в будущие выборы.
В ответ на это в Москве называли подобные предупреждения «параноидальными».