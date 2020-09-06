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06:41 (мск), источник: РИА Новости

Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США

БЕЛГРАД, 6 сен — РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.

Источник: AFP 2020

Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.

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В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова.

«Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», — написала представитель МИД России и приложила к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

«А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» — написал Джурич в Twitter и приложил скриншот поста Захаровой.

Его заявление уже вызвало резонанс в региональных СМИ в ночь на воскресенье.

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