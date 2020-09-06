В Мастерской управления «Сенеж» стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»

В течение двух дней суперфинала конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и соревноваться в очных оценочных мероприятиях, на которых будут определены 100 победителей проекта.
В пресс-службе конкурса рассказали, что из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии. Из них 77 человек представляют ЦФО, по 33 суперфиналиста — ПФО, ЮФО и СЗФО. Еще 32 конкурсанта из СФО, по 31 суперфиналисту из ДФО и УФО и 30 участников представляет в суперфинале СКФО. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» — в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (18%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.
Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%). За ними следуют здравоохранение (10%), промышленность (9%), «строительство, транспорт и логистика» (7%), торговля (6%), а также сфера услуг (4%) и государственное управление (1%).
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«Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно. Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса — это нетворкинг, общение, налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть, что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед», — обратился Комиссаров к суперфиналистам конкурса .
Основной возраст участников суперфинала — до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 — 2%.
Имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет 128 конкурсантов, а 105 человек — опыт управления более 10 лет. Еще 64 суперфиналиста обладают опытом управления от 2 до 5 лет. Руководят коллективом до 10 человек 96 участников, 115 — от 11 до 50 человек. У 38 суперфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 40 — от 101 до 500, у 4 — от 501 до 1000, а у 7 участников в подчинении более 1000 сотрудников.
Среди суперфиналистов 8 докторов и 47 кандидатов наук. Кроме того, 16 участников соревнования имеют степень MBA, а 72 конкурсанта получили два и более высших образования. Школу с золотой медалью из 300 суперфиналистов окончили 53 человека, с серебряной медалью — 68. Университет с красным дипломом окончили 166 суперфиналистов.
«Проведение всех оценочных мероприятий в один день — это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их умение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы. Что говорит о качестве процедуры оценки — это должное количество замеров. Процедура является качественной, когда мы каждую компетенцию оцениваем нужное количество раз», — рассказал председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.
На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей.
Сто победителей конкурса «Лидеры России» получат еще наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса.
Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
«Проект “Лидеры России” не про замещение вакантных должностей. Его возможности намного шире и не ограничены предпочтениями конкретного работодателя. Я бы сказал, что это, прежде всего, работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале. Вы еще встретитесь с ними на экспресс-собеседованиях. После победы в региональных полуфиналах вы не стояли на месте, а развивались, готовились, реализовывали социальные проекты. Более того 9 суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении», — отметил Комиссаров.
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.