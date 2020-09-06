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11:31 (мск), источник: РАПСИ

В Мастерской управления «Сенеж» стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»

МОСКВА, 6 сен — РАПСИ. Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовал на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

В течение двух дней суперфинала конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и соревноваться в очных оценочных мероприятиях, на которых будут определены 100 победителей проекта.

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В пресс-службе конкурса рассказали, что из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии. Из них 77 человек представляют ЦФО, по 33 суперфиналиста — ПФО, ЮФО и СЗФО. Еще 32 конкурсанта из СФО, по 31 суперфиналисту из ДФО и УФО и 30 участников представляет в суперфинале СКФО. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» — в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (18%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.

Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%). За ними следуют здравоохранение (10%), промышленность (9%), «строительство, транспорт и логистика» (7%), торговля (6%), а также сфера услуг (4%) и государственное управление (1%).

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«Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно. Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса — это нетворкинг, общение, налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть, что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед», — обратился Комиссаров к суперфиналистам конкурса .

Основной возраст участников суперфинала — до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 — 2%.

Имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет 128 конкурсантов, а 105 человек — опыт управления более 10 лет. Еще 64 суперфиналиста обладают опытом управления от 2 до 5 лет. Руководят коллективом до 10 человек 96 участников, 115 — от 11 до 50 человек. У 38 суперфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 40 — от 101 до 500, у 4 — от 501 до 1000, а у 7 участников в подчинении более 1000 сотрудников.

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Среди суперфиналистов 8 докторов и 47 кандидатов наук. Кроме того, 16 участников соревнования имеют степень MBA, а 72 конкурсанта получили два и более высших образования. Школу с золотой медалью из 300 суперфиналистов окончили 53 человека, с серебряной медалью — 68. Университет с красным дипломом окончили 166 суперфиналистов.

«Проведение всех оценочных мероприятий в один день — это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их умение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы. Что говорит о качестве процедуры оценки — это должное количество замеров. Процедура является качественной, когда мы каждую компетенцию оцениваем нужное количество раз», — рассказал председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей.

Сто победителей конкурса «Лидеры России» получат еще наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса.

Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

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«Проект “Лидеры России” не про замещение вакантных должностей. Его возможности намного шире и не ограничены предпочтениями конкретного работодателя. Я бы сказал, что это, прежде всего, работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале. Вы еще встретитесь с ними на экспресс-собеседованиях. После победы в региональных полуфиналах вы не стояли на месте, а развивались, готовились, реализовывали социальные проекты. Более того 9 суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении», — отметил Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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