12:31 (мск), источник: РИА Новости
Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал фильтровать «поток слухов», связанных с ограничениями
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал фильтровать «поток слухов», связанных с ограничениями
«Нас всегда
По его словам, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными и не «закапывать себя заранее».
Если же возникнет
Оценивая итоги введения ограничений весной этого года, Собянин заявил, что Москва «выдержала удар пандемии», несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.
Буквально за два месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе — это мощное вливание и помощь федеральных властей.
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