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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал фильтровать «поток слухов», связанных с ограничениями из-за коронавируса.

Источник: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал фильтровать «поток слухов», связанных с ограничениями из-за коронавируса.

«Нас всегда чем-то  пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — сказал Собянин, отвечая телеканалу НТВ на вопрос о возможности введения карантина в столице.

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По его словам, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными и не «закапывать себя заранее».

Если же возникнет какая-то критическая ситуация, власти будут на нее реагировать, добавил мэр.

Оценивая итоги введения ограничений весной этого года, Собянин заявил, что Москва «выдержала удар пандемии», несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.

Буквально за два месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе — это мощное вливание и помощь федеральных властей.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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