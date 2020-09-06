Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа

Накануне сербская делегация во главе с президентом республики Александром Вучичем участвовала в переговорах с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в США. По итогам встречи стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
В соцсетях распространилась фотография, сделанная в ходе визита Вучича в Белый дом. На ней сербский президент сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова на Facebook прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».
Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
«Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова на своей странице в соцсети.
Ранее пост официального представителя МИД России осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять «чужой примитивизм».