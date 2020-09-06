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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ее запись в соцсетях, вызвавшая критику в Сербии, была неверно истолкована.

Источник: РИА Новости

Накануне сербская делегация во главе с президентом республики Александром Вучичем участвовала в переговорах с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в США. По итогам встречи стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В соцсетях распространилась фотография, сделанная в ходе визита Вучича в Белый дом. На ней сербский президент сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова на Facebook прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто...

Опубликовано Марией Захаровой Суббота, 5 сентября 2020 г.
Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

«Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова на своей странице в соцсети.

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Ранее пост официального представителя МИД России осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам Вучич заявил, что не будет объяснять «чужой примитивизм».

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