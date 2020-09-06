Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 сентябряПереименование Ленинграда в Санкт-Петербург, начало конфликта в Чечне и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
10Жаркий день: Ростовская область борется с огнем
15:11 (мск), источник: Газета.Ру

Во всех областях Белоруссии проходят массовые акции протеста

МВД Белоруссии сообщает, что во всех областях республики проходят массовые акции протеста, передает ТАСС.

Источник: Газета.Ру

По данным ведомства, в Минске задержаны порядка 10 человек. В других городах задержаний совершено не было.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 августа, в 14.00 мск оппозиция планирует начать акцию «Марш единства».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Взрыв в День знаний: ФСБ предотвратила нападения на школы
Новые рекомендации: чем будут лечить COVID-19 в России
Минпросвещения сообщило о случаях перевода школ на дистанционку
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Собянин прокомментировал сообщения о введении карантина в Москве
Медработник купил обветшалый дом и нашел во дворе бассейн
Фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму завершился шоу дронов
Стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Зачем на компьютерах 90-х была кнопка Turbo? И небольшой дисплей рядом с ней
Авто
Битва седанов — что лучше, Toyota Camry, VW Passat или Kia K5? На этот раз мы немного отошли от традиционного формата наших сравнительных тестов и взяли сразу три машины
Кино
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Виторган увез сына Собчак в Турцию Актер восхитил поклонников милым снимком Платона
Леди
Как поддерживать цвет окрашенных волос осенью Можешь оставаться под нашим зонтиком, как пела Рианна: именно мы знаем, как не потерять новый оттенок волос из-за дождливого сезона.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь