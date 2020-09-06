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18:44 (мск), источник: Ведомости

Шойгу заявил об имитации самолетами НАТО ракетных ударов по России

Авиация стран НАТО регулярно проводит полеты с имитацией нанесения по России ракетного удара, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: AP 2020

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой — конечно не так, как сейчас, несколько реже, — была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — цитирует его ТАСС.

Накануне Шойгу рассказал, что входящие в альянс страны увеличили число разведывательных полетов у границ России на 30%, передавало «РИА Новости». В августе этого года, по его словам, российские военные зафиксировали около 120 разведывательных полетов по сравнению с 87 в 2019 г.

Министр обороны добавил, что в период с 23 августа по 2 сентября российские самолеты поднимались в воздух десять раз на перехват разведывательных самолетов.

28 августа российский истребитель Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем. В НАТО заявили что он нарушил воздушное пространство альянса. В Минобороны опровергли нарушение воздушных границ Дании и других государств.

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