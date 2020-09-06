Шойгу заявил об имитации самолетами НАТО ракетных ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой — конечно не так, как сейчас, несколько реже, — была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — цитирует его ТАСС.
Накануне Шойгу рассказал, что входящие в альянс страны увеличили число разведывательных полетов у границ России на 30%, передавало «РИА Новости». В августе этого года, по его словам, российские военные зафиксировали около 120 разведывательных полетов по сравнению с 87 в 2019 г.
Министр обороны добавил, что в период с 23 августа по 2 сентября российские самолеты поднимались в воздух десять раз на перехват разведывательных самолетов.
28 августа российский истребитель Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем. В НАТО заявили что он нарушил воздушное пространство альянса. В Минобороны опровергли нарушение воздушных границ Дании и других государств.