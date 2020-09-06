Байден серьезно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену, а 42% сказали, что поддержали бы Трампа. Порядка 3% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 3% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.
При этом 49% высказавшихся в поддержку демократа заявили, что будут голосовать «в основном против» Трампа, а 32% — «в основном» из-за того, что им нравится бывший вице-президент США.
В свою очередь 73% сторонников Трампа заявили, что они отдают свой голос за него «в основном» из-за того, что им нравится действующий президент, а 18% — из-за того, что им не нравится Байден. В опросе YouGov участвовали примерно 2,5 тыс. человек по всей стране.
Результаты различных опросов в последнее время стали отличаться. Так, согласно проведенному 30—31 августа исследованию службы Emerson, демократ опережает республиканца всего на 2 п. п. Однако, согласно результатам проведенного 31 августа-2 сентября исследовательской службой Хэрриса опроса общественного мнения по заказу Гарвардского университета в штате Массачусетс (Harvard-Harris Poll), Байден опережает Трампа на 6 п. п.
Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics («По-настоящему ясная политика»), бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,9 п. п. по популярности среди избирателей.
В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 п. п. в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех «колеблющихся штатах», где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.