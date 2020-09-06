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22:34 (мск), источник: ТАСС

Байден серьезно увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в начале сентября увеличил до 10 процентных пунктов (п. п.) отрыв по популярности от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного в период со 2 по 4 сентября исследовательской службы YouGov по заказу телекомпании СBS.

Источник: AP 2020

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену, а 42% сказали, что поддержали бы Трампа. Порядка 3% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 3% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.

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При этом 49% высказавшихся в поддержку демократа заявили, что будут голосовать «в основном против» Трампа, а 32% — «в основном» из-за того, что им нравится бывший вице-президент США.

В свою очередь 73% сторонников Трампа заявили, что они отдают свой голос за него «в основном» из-за того, что им нравится действующий президент, а 18% — из-за того, что им не нравится Байден. В опросе YouGov участвовали примерно 2,5 тыс. человек по всей стране.

Результаты различных опросов в последнее время стали отличаться. Так, согласно проведенному 30—31 августа исследованию службы Emerson, демократ опережает республиканца всего на 2 п. п. Однако, согласно результатам проведенного 31 августа-2 сентября исследовательской службой Хэрриса опроса общественного мнения по заказу Гарвардского университета в штате Массачусетс (Harvard-Harris Poll), Байден опережает Трампа на 6 п. п.

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Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics («По-настоящему ясная политика»), бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,9 п. п. по популярности среди избирателей.

В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 п. п. в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех «колеблющихся штатах», где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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