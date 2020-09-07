Штрафы за проблемы с оказанием услуг ЖКХ вырастут в десятки раз

Она добавила, что по просьбе Минстроя из законопроекта будет убрано наказание для юрлиц. Сегодня оно составляет от 5 до 10 тыс. рублей. Однако Минстрой счел эту норму избыточной.
Депутат предлагала также кратно увеличить для них штрафы: за первое нарушение — от 30 до 50 тыс. рублей, при повтором — от 50 до 200 тыс. рублей. В своем отзыве на законопроект Минстрой объяснил, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.
«Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление. Такая ситуация была в Краснодарском крае и Бурятии, именно поэтому соавтором законопроекта выступает депутат от республики Николай Будуев», — сообщила Наталья Костенко.
По ее словам, ресурсоснабжающие организации таким образом выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом.
Эксперты отнеслись к законопроекту по-разному. Так, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина считает, что его нужно принимать и оставлять ответственность для юрлиц.
Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов, напротив, считает, что повышение штрафов ситуацию не изменит.
— Надо менять систему и кадры. Если бы все предприятия ЖКХ остались муниципальными и государственными, то в них давно бы навели порядок. А сегодня всё приватизировали, поэтому в итоге за эти штрафы все равно заплатит потребитель, — заявил «Известиям» коммунист.