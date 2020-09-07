Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю

С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.
Совместное решение семи греческих министерств открывает границу на две недели — с 7 по 21 сентября. Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.
При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не более, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.
Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.
Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный теста на COVID-19, и в таком случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования должен не покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.
Планы открыть границу вызвали множество вопросов, однако в министерстве туризма Греции получить разъяснения не удалось, официальный представитель не ответила на просьбу прокомментировать решение.
В первую очередь проблемы могут возникнуть с ограничением на количество въезжающих. Предполагается, что количество въезжающих можно будет контролировать через платформу PLF, но с ее работой были проблемы. К тому же не все рискнут лететь при таком лимите.
Ранее введение подобной квоты для граждан Израиля привел к хаосу в аэропортах — вылететь смогли не все желающие. Через две недели квота для Израиля была увеличена вдвое, поскольку не было обнаружено инфицированных туристов, а с 15 сентября ограничения на количество въезжающих планируется снять.
Подобный порядок может быть применен и в отношении России, считает управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.
По его мнению, после «пробного» режима через две недели квота может быть увеличена до тысячи — полутора тысяч человек в неделю.
Впрочем, пока будут сняты ограничения, туристический сезон в Греции уже закончится, из-за пандемии коронавируса многие отели в Греции так и не открылись, а некоторые уже начинают закрываться.
Эксперты считают, что на туристический поток в Грецию открытие границы для тысячи человек не повлияет и большого потока из России не будет.
«С такими ограничениями, с таким количеством тестов и всего остального, те, кто хочет туризм, полетит в Турцию. Поедут, видимо, бизнесмены, большие любители Греции или те, у кого “зависла” дорогая бронь», — сказал РИА Новости Харитидис.
Вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис также полагает, что чартерные рейсы с незначительным количеством туристов никто из туроператоров ставить не будет.
По его мнению, в основном поедут бизнесмены, те, у кого есть дела в Греции.
Для туроператоров решение стало неожиданным. «Непонятно, кто с кем и как это согласовывал. Мы сами опешили», — сообщил Акритидис.
Немаловажный вопрос — кто будет выполнять рейсы. Авиакомпания «Аэрофлот» уже заявила, что не видит возможности возобновления полётов в Грецию с учетом действующих ограничений.
В 2019 году Грецию посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля. По данным греческих властей, с 1 июля до 30 августа в Грецию въехали 3,24 миллиона человек.