Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
04:48 (мск), источник: РИА Новости

Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости. Греция с понедельника открывает на две недели границу для граждан России — пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. В дальнейшем квота может быть увеличена в два — три раза, считают специалисты.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:28 MSK, 07.09
Инфицировано1 025 505+5 195
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
24.086.09
Скончалось17 820+61
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
24.086.09
Выздоровело840 949+2 823
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
24.086.09
Инфицировано27 002 224+253 587
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
24.086.09
Скончалось882 053+4 615
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
24.086.09
Выздоровело18 054 580+214 353
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
24.086.09
Источник: РИА "Новости"

С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

Совместное решение семи греческих министерств открывает границу на две недели — с 7 по 21 сентября. Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не более, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.

Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный теста на COVID-19, и в таком случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования должен не покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.

Планы открыть границу вызвали множество вопросов, однако в министерстве туризма Греции получить разъяснения не удалось, официальный представитель не ответила на просьбу прокомментировать решение.

В первую очередь проблемы могут возникнуть с ограничением на количество въезжающих. Предполагается, что количество въезжающих можно будет контролировать через платформу PLF, но с ее работой были проблемы. К тому же не все рискнут лететь при таком лимите.

Ранее введение подобной квоты для граждан Израиля привел к хаосу в аэропортах — вылететь смогли не все желающие. Через две недели квота для Израиля была увеличена вдвое, поскольку не было обнаружено инфицированных туристов, а с 15 сентября ограничения на количество въезжающих планируется снять.

Подобный порядок может быть применен и в отношении России, считает управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

По его мнению, после «пробного» режима через две недели квота может быть увеличена до тысячи — полутора тысяч человек в неделю.

Впрочем, пока будут сняты ограничения, туристический сезон в Греции уже закончится, из-за пандемии коронавируса многие отели в Греции так и не открылись, а некоторые уже начинают закрываться.

Эксперты считают, что на туристический поток в Грецию открытие границы для тысячи человек не повлияет и большого потока из России не будет.

«С такими ограничениями, с таким количеством тестов и всего остального, те, кто хочет туризм, полетит в Турцию. Поедут, видимо, бизнесмены, большие любители Греции или те, у кого “зависла” дорогая бронь», — сказал РИА Новости Харитидис.

Как я провел лето
Истории учителя, врача, музыканта и многих других

Вице-президент компании Ambotis Holidays Георгий Акритидис также полагает, что чартерные рейсы с незначительным количеством туристов никто из туроператоров ставить не будет.

По его мнению, в основном поедут бизнесмены, те, у кого есть дела в Греции.

Для туроператоров решение стало неожиданным. «Непонятно, кто с кем и как это согласовывал. Мы сами опешили», — сообщил Акритидис.

Немаловажный вопрос — кто будет выполнять рейсы. Авиакомпания «Аэрофлот» уже заявила, что не видит возможности возобновления полётов в Грецию с учетом действующих ограничений.

В 2019 году Грецию посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля. По данным греческих властей, с 1 июля до 30 августа в Грецию въехали 3,24 миллиона человек.

 'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы
Захарова объяснила оскорбивший сербов пост в соцсетях
Джоковича выгнали с US Open за попадание мячом в женщину-арбитра
Ученые: пищевые традиции влияют на смертность от COVID-19
Медработник купил обветшалый дом и нашел во дворе бассейн
Сборная России по футболу одержала вторую победу в Лиге наций
Мишустин выступит на суперфинале конкурса «Лидеры России»
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Зачем на компьютерах 90-х была кнопка Turbo? И небольшой дисплей рядом с ней
Горячие темы на Авто
Если мы (русские) такие умные, то почему мы такие бедные? 392
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 244
Окунёмся в историю. Пятница в СССР. 156
Субботняя, размыслительная тема. 91
Кино
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли Звезда КВН рассказала об этом в инстаграме
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Дети
Виторган увез сына Собчак в Турцию Актер восхитил поклонников милым снимком Платона
Леди
Как поддерживать цвет окрашенных волос осенью Можешь оставаться под нашим зонтиком, как пела Рианна: именно мы знаем, как не потерять новый оттенок волос из-за дождливого сезона.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь