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05:37 (мск), источник: РИА Новости

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

ЖЕНЕВА, 7 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Источник: РИА "Новости"

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что ей уже подготовлен запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с УВПКЧ ООН.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — сказала Тросселл.

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия «несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма».

«Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — добавила Тросселл.

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Она подтвердила, что Верховный комиссар ОО по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от Поклонской, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и Севастополе. Она также вновь напомнила позицию УВКПЧ ООН о поддержке территориальной целостности Украины.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ.

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