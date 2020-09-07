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10:53 (мск), источник: ТАСС

Мишустин заявил, что останется наставником конкурса «Лидеры России»

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен продолжать наставническую работу в рамках конкурса «Лидеры России», он также попросит быть наставниками министров и вице-премьеров.

Источник: Reuters

Об этом Мишустин заявил в понедельник во время выступления на заключительном дне суперфинала конкурса.

«Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел работать сегодня в кабинет министров — я совершенно искренне это говорю — получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. В итоге правительство — это тоже тот самый социальный лифт, который помогает повысить эффективность государственного аппарата, государственного управления», — сказал Мишустин.

«Поэтому, несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса “Лидеры России” как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров», — добавил премьер.

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