10:53 (мск), источник: ТАСС
Мишустин заявил, что останется наставником конкурса «Лидеры России»
СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/.
Об этом Мишустин заявил в понедельник во время выступления на заключительном дне суперфинала конкурса.
«Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто пришел работать сегодня в кабинет министров — я совершенно искренне это говорю — получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. В итоге правительство — это тоже тот самый социальный лифт, который помогает повысить эффективность государственного аппарата, государственного управления», — сказал Мишустин.
«Поэтому, несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса “Лидеры России” как наставник и попрошу об этом