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13:42 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в Facebook официального представителя МИД России Марии Захаровой о переговорах сербского президента Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом. Песков допустил, что недопонимание могло возникнуть из-за некоторых формулировок Захаровой.

Источник: AP 2020

«Возможно, действительно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками, я знаю, что моя коллега принесла извинения. Поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении Сербии в целом и руководства Сербии в частности», — сказал Песков. Говоря об эмоциональном фоне произошедшего, Песков отметил, что в европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, «нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура».

Ранее Захарова опубликовала фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете. К этому фото она приложила кадр из фильма «Основной инстинкт» со знаменитой сценой, где героиня Шерон Стоун во время допроса кладет ногу на ногу. «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото № 2», — написала Захарова.

Минобороны Сербии раскритиковало пост Захаровой. Позже Захарова извинилась за публикацию. «Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — написала она в Facebook. Захарова пояснила, что протокольные уловки стали одним из основных приемов американских чиновников, чья задача — «искусственно создать видимость собственной исключительности».

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