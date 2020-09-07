16:59 (мск), источник: РИА Новости
МИД Сербии назвал ситуацию с постом Захаровой исчерпанной
БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Первый
Сербская делегация во главе с Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с «премьером» Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
В социальных СМИ Сербии распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. Президент Сербии остро отреагировал на пост Захаровой, указал на «примитивизм и невоспитанность». В воскресенье он провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Он (Дачич) в эфире TV Happy заявил, что два государства являются стратегическими партнерами и продолжают сотрудничество, как и сказал президент Александр Вучич, и что это не оставит следов на наших хороших отношениях», — заявила
Отмечается, что они с Лавровым «приложили усилия к тому, чтобы случай был закрыт».
Первый