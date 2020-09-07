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16:59 (мск), источник: РИА Новости

МИД Сербии назвал ситуацию с постом Захаровой исчерпанной

БЕЛГРАД, 7 сен — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что ситуация с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской делегации в США решена и не повлияет на отношения с РФ, сообщила пресс-служба МИД Сербии.

Источник: РИА Новости

Сербская делегация во главе с Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с «премьером» Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.

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В социальных СМИ Сербии распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. Президент Сербии остро отреагировал на пост Захаровой, указал на «примитивизм и невоспитанность». В воскресенье он провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Он (Дачич) в эфире TV Happy заявил, что два государства являются стратегическими партнерами и продолжают сотрудничество, как и сказал президент Александр Вучич, и что это не оставит следов на наших хороших отношениях», — заявила пресс-служба Дачича.

Отмечается, что они с Лавровым «приложили усилия к тому, чтобы случай был закрыт».

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии также назвал комментарий официального представителя МИД РФ о поездке сербской делегации в Вашингтон ненужным и непродуманным шагом, который создал напряжение между двумя странами. В сербский МИД в понедельник был приглашен посол РФ Александр Боцан-Харченко «для дачи устных разъяснений».

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