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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп высказался в поддержку закрытия «Северного потока-2» из-за отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы завершение строительства «Северного потока-2» в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: AP 2020

Господин Трамп отметил, что первым поднимал этот вопрос. «Никто из вас и не слышал о “Северном потоке-2”, пока не пришел Трамп», — сказал он во время пресс-конференции (трансляцию вел телеканал NBC News). Он указал, что Германия получает от России от 60% до 70% энергоресурсов, и находит нелогичным, что ФРГ платит «миллиарды долларов» России, а США в это время защищают ее.

Напомним, в начале сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не считает экстерриториальные санкции США законными. Госпожа Меркель ранее призывала не связывать ситуацию с господином Навальным и строительство газопровода, однако сегодня она уже допустила такую возможность.

Администрация господина Трампа не в первый раз выступает против «Северного потока-2»: по мнению президента США, трубопровод сделает Берлин заложником Москвы. В декабре 2019 года господин Трамп одобрил санкции для компаний, причастных к строительству трубопровода.

Алексей Навальный был в коме с 20 августа, с 22 августа он лечится в клинике «Шарите» в Берлине. Власти Германии со ссылкой на военную лабораторию заявляли, что господина Навального отравили веществом из группы «Новичок». 7 сентября врачи «Шарите» заявили, что вывели господина Навального из комы, а его состояние улучшилось.

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