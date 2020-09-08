06:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Генпрокуратура и силовики уточнили требования к действиям против предпринимателей
Бизнесу смягчили оперативную разработку.
Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура (ГП), СКР, МВД, ФСБ и ФТС подписали совместный документ, регламентирующий проведение
Документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля» за органами, осуществляющими ОРМ, дознание и предварительное следствие, подписали руководители заинтересованных госструктур: генпрокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФТС Владимир Булавин. Его необходимость обусловлена тем, что «нарушения требований законодательства РФ при выявлении и расследовании преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности,
В частности, говорится в нем, проведение
При этом, однако, правоохранительные органы обязаны обеспечить условия
Исключение делается только в том случае, если эти документы могут являться доказательствами по уголовному делу. Документ оговаривает усиление контроля со стороны прокуратуры за проведением подобных следственных мероприятий и ОРМ.
В межведомственном документе вновь указывается на необходимость четкого соблюдения требований, установленных законодательством и постановлением пленума Верховного суда РФ при избрании меры пресечения бизнесменам. Напомним, что по обвинению в преступлениях, непосредственно связанных с предпринимательской деятельностью, арест не предусмотрен (исключения оговорены в ст. 108 УПК РФ).
Важным уточнением является распоряжение глав заинтересованных ведомств о том, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста бизнесмену должно быть предоставлено неограниченное право на свидания с нотариусом с целью оформления доверенностей на дальнейшее осуществление деятельности подконтрольных подследственному структур.
Органы прокуратуры, говорится в документе, обязаны установить систематический надзор за делами оперативного учета и проведением ОРМ, выявлять случаи повторных проверок одних и тех же
В тех же случаях, когда следствие затягивается путем приостановления или прекращения дела с последующим его возобновлением, надзорщикам предписано сообщать об этом высшим руководителям следственных органов, вплоть до начальников следственного департамента МВД и следственного управления ФСБ, а также председателя СКР.
«Совместное указание руководителей пяти силовых ведомств, несомненно, продвигает практику расследования уголовных дел в сторону уменьшения необоснованного ущерба для предпринимателей, — отметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.— На необходимость действий в этом направлении мы неоднократно указывали, в том числе в докладе президенту. К сожалению, в документ не вошли меры, направленные на недопущение привлечения предпринимателей к уголовной ответственности в нарушение прим. 1 к ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество). Кроме того, некоторые проблемные вопросы невозможно решить только мерами контроля и надзора. Для их решения нужно менять сами законы. Например, если изъятие электронных носителей в рамках УПК РФ в настоящее время серьезно ограничено, то в рамках
Для того чтобы пресечь любую возможность для злоупотреблений, нужно двигаться в сторону комплексной переработки законодательства — как
Александр Игорев