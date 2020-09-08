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03:24 (мск), источник: РИА Новости

Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании.

Источник: AP 2020

Как утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

«Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании», — говорится в заявлении британского флота.

Операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.

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В июле в МИД России отмечали, что страны-члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в «милитаризации» Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Москва активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В российском МИД эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не МИД «приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ».

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