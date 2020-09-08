03:24 (мск), источник: РИА Новости
Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Как утверждается, в морской операции под британским командованием примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.
«Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании», — говорится в заявлении британского флота.
Операция станет продолжением майской операции Великобритании и США, в ходе которой в акватории Баренцева моря был развернут британский фрегат Kent.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает обеспокоенность у Москвы.
В июле в МИД России отмечали, что
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Москва активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В российском МИД эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не МИД «приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ».