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05:55 (мск), источник: Известия

Трамп обвинил Пентагон в стремлении к войнам ради обогащения предприятий ВПК

Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны ради обогащения предприятий, занимающихся производством вооружений, боеприпасов и военной техники не хочет «ничего, кроме как вести войны». Такое мнение он выразил в понедельник, 7 сентября, во время пресс-конференции. Запись выступления доступна в Twitter Белого дома.

Источник: AP 2020

«Я не говорю, что военные (круги) меня любят, но солдаты (любят). Руководители в Пентагоне, вероятно, нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и всё остальное, были счастливы», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не выходят из «бесконечных войн».

Трамп также обвинил своего соперника по президентской гонке демократа Джо Байдена в том, что тот отправил американскую молодежь «сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах».
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Ранее Трамп неоднократно говорил о своем желании прекратить такую политику. Это, а также возвращение американских военнослужащих на родину он выделяет в числе главных приоритетов во внешней политике в случае своего переизбрания на второй срок на намеченных на 3 ноября выборах.

28 августа американские СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Вашингтон сократит свой контингент в Ираке до 3,5 тыс. военнослужащих.

19 августа глава Белого дома сообщил, что значительная часть американских военных покинула территорию Ирака. По его мнению, армии США не должно было быть на Ближнем Востоке.

13 июня Трамп заявил, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать конфликты в чужих государствах. По его словам, вернулся новый взгляд на защиту жизненно важных интересов внутри США.

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