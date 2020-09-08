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09:46 (мск), источник: Газета.Ру

«Выпихнули из машины»: Колесникову задержали на границе с Украиной

Марию Колесникову задержали на белорусско-украинской границе.

Источник: РИА "Новости"

Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете Белоруссии. Политик задержана. Накануне сообщалось, что неизвестные люди в масках схватили Колесникову, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Было подано заявление в милицию по факту ее исчезновения.

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова проходила погранконтроль на границе с Украиной. Сообщение ведомства передает «Интерфакс».

Вместе с Колесниковой на Украину въезжали пресс-секретарь совета Антон Родненков и исполнительный секретарь органа Иван Кравцов, утверждают белорусские пограничники.
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Агентству БелТа в пограничном комитете сообщили, что Родненков, Кравцов и Колесникова 8 сентября около 4.00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе.

«Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле “БМВ” прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — отметил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он добавил, что Колесникова в данный момент задержана.

Днем 7 сентября Колесникову похитили в Минске неизвестные. На распространенном Координационном советом видео неизвестные люди в масках заталкивают женщину в микроавтобус. Инцидент произошел у здания Национального художественного музея Белоруссии.

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«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — отметили в штабе экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА «Новости», что не располагает информацией о задержании представителей оппозиции.

Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская уверена, что ответственность за похищение Марии Колесниковой несет белорусский режим, который «занимается террором». Она добавила, что все больше людей будут выходить на акции протеста в ответ на запугивание со стороны властей.

Тихановская добавила, что белорусы продолжат борьбу и будут добиваться освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых честных выборов.

Стоит напомнить, что сама Светлана Тихановская также покинула Белоруссию в августе — ночью ее вывезли на автомобиле в Литву.

По ее словам, срочный выезд в соседнюю страну был организован «по соображениям безопасности».

«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить. Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем я смогу рассказать эту историю, но пока не готова», — заявляла экс-кандидат в ответ на вопрос о причинах спешного отъезда. Муж Тихановской Сергей, популярный блогер, критиковавший президента Александра Лукашенко, сейчас находится в заключении.

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6 сентября в Белоруссии продолжились массовые демонстрации и акции народного неповиновения. Тысячи людей вышли протестовать в Минске, Гродно и других городах республики.

Поначалу милиция не разгоняла протестующих, однако спустя некоторое время начались задержания — всего силовики отчитались о «сотнях задержанных». Основанием для задержаний в белорусском МВД называют «участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

30 августа у здания белорусского КГБ в Минске в ходе «Марша мира и независимости» произошло столкновение демонстрантов с силовиками. ОМОН блокировал несколько тысяч человек на проспекте Независимости в районе ГУМа. Техника продвигалась в сторону колонны протестующих, против них применяли водометы. Силовики окружали группы людей, жестко задерживали их и несли в автозаки. Милиция также задерживала тех протестующих, которые ложились на асфальт. Несколько тысяч человек собрались на Октябрьской площади у Дворца республики и на соседних улицах. Они выстроились в колонну и направились по проспекту Победителей в сторону парка Победы и стелы «Минск — город-герой». Белорусская милиция через громкоговорители требовала от собравшихся разойтись.

В первые дни протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции.

По официальным данным, трое граждан погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в следственных изоляторах.

Петр Николаев

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