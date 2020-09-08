09:46 (мск), источник: Газета.Ру
«Выпихнули из машины»: Колесникову задержали на границе с Украиной
Марию Колесникову задержали на
Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете Белоруссии. Политик задержана. Накануне сообщалось, что неизвестные люди в масках схватили Колесникову, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Было подано заявление в милицию по факту ее исчезновения.
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова проходила погранконтроль на границе с Украиной. Сообщение ведомства передает «Интерфакс».
Агентству БелТа в пограничном комитете сообщили, что Родненков, Кравцов и Колесникова 8 сентября около 4.00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска «Александровка» на
«Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле “БМВ” прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — отметил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Днем 7 сентября Колесникову похитили в Минске неизвестные. На распространенном Координационном советом видео неизвестные люди в масках заталкивают женщину в микроавтобус. Инцидент произошел у здания Национального художественного музея Белоруссии.
«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — отметили в штабе
Тихановская добавила, что белорусы продолжат борьбу и будут добиваться освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых честных выборов.
По ее словам, срочный выезд в соседнюю страну был организован «по соображениям безопасности».
«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить. Возможно,
6 сентября в Белоруссии продолжились массовые демонстрации и акции народного неповиновения. Тысячи людей вышли протестовать в Минске, Гродно и других городах республики.
Поначалу милиция не разгоняла протестующих, однако спустя некоторое время начались задержания — всего силовики отчитались о «сотнях задержанных». Основанием для задержаний в белорусском МВД называют «участие в несанкционированных массовых мероприятиях».
30 августа у здания белорусского КГБ в Минске в ходе «Марша мира и независимости» произошло столкновение демонстрантов с силовиками. ОМОН блокировал несколько тысяч человек на проспекте Независимости в районе ГУМа. Техника продвигалась в сторону колонны протестующих, против них применяли водометы. Силовики окружали группы людей, жестко задерживали их и несли в автозаки. Милиция также задерживала тех протестующих, которые ложились на асфальт. Несколько тысяч человек собрались на Октябрьской площади у Дворца республики и на соседних улицах. Они выстроились в колонну и направились по проспекту Победителей в сторону парка Победы и стелы «Минск — город-герой». Белорусская милиция через громкоговорители требовала от собравшихся разойтись.
По официальным данным, трое граждан погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в следственных изоляторах.
Петр Николаев