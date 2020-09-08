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10:10 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд разработал проект новогодних каникул

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтруд хочет установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

«Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», — говорится в сообщении.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха — с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября.

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