10:10 (мск), источник: РИА Новости
Минтруд разработал проект новогодних каникул
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтруд хочет установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября, сообщает
Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
«Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», — говорится в сообщении.
Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха — с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября.