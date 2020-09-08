МВД Украины сообщило о насильном выдворении оппозиционеров из Белоруссии

МВД Украины сообщило, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов были насильно выдворены за пределы Белоруссии. Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь.
Антон Геращенкозаместитель министра внутренних дел Украины
«Их оформляют, они находятся сейчас в пункте пропуска. Если по всем документам не будет оснований их задерживать, они будут оформлены и впущены», — сообщили РБК в пресс-службе МВД Украины.
Источник «Интерфакс-Украина» утверждает, что Колесникова осталась в Белоруссии из-за того, что при попытке депортации она разорвала свой паспорт.
В Минске излагают другую версию событий. Погранкомитет Белоруссии сообщал, что оппозиционеры, пропавшие накануне днем, пытались «прорваться» через границу с Украиной.
«Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины. На данный момент с ними проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине», — говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.
Ранее Белоруссию покинули соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская и ее соратница Ольга Ковалькова. Ковалькова, в частности, рассказывала когда она отбывала административный арест в СИЗО, что к ней приехали «представители власти». Они сказали, что если Ковалькова не уедет, то «не выйдет очень долго». «Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем», — рассказала Ковалькова.