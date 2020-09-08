Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
18Лень — двигатель искусства: в Никола-Ленивце завершилось «Архстояние»
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
11:27 (мск), источник: РБК

МВД Украины сообщило о насильном выдворении оппозиционеров из Белоруссии

Украина сообщила, что Колесникову, Родненкова и Кравцова власти Белоруссии фактически депортировали. Вывезти на Украину Колесникову белорусским силовикам не удалось лишь потому, что она разорвала свой паспорт, передали СМИ.

Источник: РИА "Новости"

МВД Украины сообщило, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов были насильно выдворены за пределы Белоруссии. Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Видео
Анатолий Вассерман: белорусская оппозиция хочет разрушить государство
От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь.
Антон Геращенко
заместитель министра внутренних дел Украины

«Их оформляют, они находятся сейчас в пункте пропуска. Если по всем документам не будет оснований их задерживать, они будут оформлены и впущены», — сообщили РБК в пресс-службе МВД Украины.

Источник «Интерфакс-Украина» утверждает, что Колесникова осталась в Белоруссии из-за того, что при попытке депортации она разорвала свой паспорт.

Читайте также
СМИ сообщили о похищении в Минске Марии Колесниковой

В Минске излагают другую версию событий. Погранкомитет Белоруссии сообщал, что оппозиционеры, пропавшие накануне днем, пытались «прорваться» через границу с Украиной.

«Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины. На данный момент с ними проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине», — говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее Белоруссию покинули соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская и ее соратница Ольга Ковалькова. Ковалькова, в частности, рассказывала когда она отбывала административный арест в СИЗО, что к ней приехали «представители власти». Они сказали, что если Ковалькова не уедет, то «не выйдет очень долго». «Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем», — рассказала Ковалькова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Какой приговор получит Михаил Ефремов?
Навального вывели из медицинской комы
Суд признал вину Ефремова в смертельном ДТП
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений
Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID
Почему мошенники звонят и молчат в трубку
В России за сутки выявили 5099 заразившихся коронавирусом
СМИ узнали о новых правилах расследования дел бизнесменов
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
Раскрыты цены консоли Xbox Series X и ее бюджетной версии Series S Они выйдут в начале ноября
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Путин не бросает медиков – требует простоты в оформлении выплат
Дети
12-летний сын Нетребко с размахом отметил день рождения (видео) Мальчик поблагодарил всех за поздравления и подарки
Леди
Бюджетные вещи, которые не дадут грустить осенью (фото и цены) Находки с AliExpress, которые сделают осень яркой и счастливой.
Новости партнеров
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
Президент России встал на сторону защитников шихана Куштау
Застала соседку-казашку без платка. Удивительное зрелище
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь