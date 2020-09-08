13:04 (мск), источник: Газета.Ру
В Кремле не увидели оснований говорить о мерах против «Северного потока — 2»
В Кремле не видят оснований говорить о «мерах со знаком минус» против «Северного потока — 2», заявил
Он отметил, что «Северный поток — 2» в большей степени является коммерческим международным проектом.
С какой стати им говорить о
каких-томерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-тоэто нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент.
По его словам, для таких разговоров в данный момент не имеется