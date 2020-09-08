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13:04 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле не увидели оснований говорить о мерах против «Северного потока — 2»

В Кремле не видят оснований говорить о «мерах со знаком минус» против «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газета.

Источник: Reuters

Он отметил, что «Северный поток — 2» в большей степени является коммерческим международным проектом.

С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент.
Дмитрий Песков

По его словам, для таких разговоров в данный момент не имеется каких-либо оснований.

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