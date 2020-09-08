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14:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, избранный в августе на шестой срок, допустил, что «немного пересидел» в должности главы государства. Сегодня, 8 сентября, он дал большое интервью российским журналистам телеканалов «Россия 1», «Первый» и RT и радиостанции «Говорит Москва».

Источник: Reuters

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», — процитировал слова Лукашенко один из бравших интервью журналист Евгений Рожков в эфире телеканала «Россия 1». При этом президент не намерен уходить «просто так». «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — процитировал его главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, также участвовавший в интервью.

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Александр Лукашенко занимает пост президента с 1994 года. 9 августа 2020 года сразу после очередных президентских выборов в Белоруссии, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов, начались протесты.

Протестующие требуют признания итогов выборов недействительными и обвиняют власти в фальсификации результатов.

Светлана Тихановская, получившая, по официальным данным, 10% голосов не признала результаты выборов и создала координационный совет оппозиции для мирной передачи власти. СК Белоруссии возбудил дело о захвате власти.

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