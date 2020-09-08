Бывший юрист Белого дома Майкл Коэн назвал Трампа расистом и гангстером, а тот его — крысой
Дональд Трамп — обманщик, лжец, мошенник, хулиган, расист, хищник и аферист с ментальностью главаря мафии, написал бывший сотрудник Белого дома Майкл Коэн в вышедшей в свет во вторник книге под названием «Воспоминания нелояльного».
Майкл Коэн, бывший личный адвокат Трампа, назвал американского президента лжецом и мошенником | Источник:Reuters
«Коэн — опозоренный уголовник, изгнанный из юридического сословия и лгавший Конгрессу. Он не заслуживает никакого доверия. Не приходится удивляться его нынешней попытке заработать на вранье», — заявила в минувшие выходные пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.
Сам президент США ранее назвал Коэна крысой и лжецом.
Коэн сочинил свою книгу, отбывая срок за уклонение от налогов, ложь под присягой и финансовые нарушения в ходе избирательной кампании. Он утверждает, что его бывший босс повинен в таких же преступлениях.
Американские СМИ публикуют цитаты из воспоминаний Коэна. Вот некоторые из них.
«Назовите мне хоть одну страну, возглавляемую черным, которая не была бы глубокой задницей. Это просто какие-то [бранное слово] туалеты», — якобы сказал Трамп, как утверждает Коэн.
Цитата перекликается с циркулировавшими в 2018 году слухами, что президент якобы назвал Африку «глубокой задницей».
Тогда Трамп заявил журналистам: «Я не расист. Из тех, кого вам доводилось интервьюировать, никто не является меньшим расистом, чем я».
Обвинения в расизме сопровождали Трампа на протяжении его первого срока и омрачают нынешнюю предвыборную кампанию, в которой президент-республиканец сражается за переизбрание с кандидатом-демократом Джо Байденом.
О Бараке Обаме
Источник:Reuters
Дональд Трамп испытывает к предшественнику ненависть и презрение, утверждает в своей книге Коэн.
«Он нанял двойника Обамы, чтобы снять видео, в котором ритуально унижает и прогоняет первого чернокожего президента», — пишет Коэн.
По словам Коэна, во время встречи с лидерами Евангелической церкви в небоскребе «Трамп-тауэр» вскоре после своей победы на выборах 2016 года Трамп якобы обернулся и произнес вполголоса: «Вы верите, что кто-то верит во всю эту [бранное слово]?».
Президент рассчитывает на голоса евангелистов и называет себя глубоко верующим. Его вице-президент Майк Пенс — убежденный евангелист.
О Путине
По утверждению Коэна, Дональд Трамп восхищается тем, как Путин сумел «взнуздать страну и управлять ею, словно своей частной компанией» — фактически теми же методами, которыми Трамп всегда руководил собственным бизнесом.
Он пишет, что в 2016 году Трамп подхалимствовал перед Путиным, надеясь получить в России денежные контракты, если не сможет выиграть выборы.
В то же время, по мнению Коэна, тогдашняя кампания Трампа была слишком хаотичной и плохо организованной, чтобы действительно быть тайно направляемой Россией.
О Сторми Дэниэлс
В 2016-м Коэн организовал тайную передачу денег порноактрисе Сторми Дэниэлс в обмен на ее молчание о якобы имевшей место в прошлом связи с Дональдом Трампом.
Выплата была произведена в нарушение правил финансирования предвыборных кампаний и стала впоследствии одним из обвинений против Коэна.
Коэн всегда настаивал, что действовал по указанию президента, а тот все отрицал.
«Такие вещи деньгами не улаживаются, хотя многие, многие друзья советовали мне заплатить, — якобы сказал однажды Трамп, согласно книге Коэна. — Не могу быть уверенным, что скажут мои сторонники, если это выплывет наружу. Но бьюсь об заклад, они подумают: круто, что я переспал с порнозвездой».
Коэн несколько лет работал на Трампа, имея в его окружении репутацию «решальщика», но потом порвал с ним и в прошлом году дал против бывшего босса резкие показания в ходе слушаний по делу о неудавшемся импичменте президента.
В 2018 году он получил три года тюрьмы и был исключен из адвокатского сословия.
В настоящее время он отбывает остаток срока под домашним арестом в своей квартире в Нью-Йорке. Его отпустили из тюрьмы в связи с пандемией Cоvid-19.
Недавно его на недолгое время вернули за решетку, но федеральный судья отменил это решение, усмотрев в нем месть исполнительной власти за работу Коэна над книгой.
Однажды Коэн публично заявил, что не пожалел бы для Трампа пули, после чего, по его словам, сам начал получать угрозы от сторонников президента.
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