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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

«Просто так не уйду»

Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, дал большое интервью российским СМИ — «Говорит Москва», RT, Первому каналу и ВГТРК. Полностью беседа еще не опубликована, однако в Telegram-канале главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна и на лентах информагентства ТАСС можно ознакомиться с выдержками из беседы. «Лента.ру» отобрала наиболее важные и интересные высказывания Лукашенко о протестах, своем президентстве и отношениях с Россией.

О новых выборах президента Белоруссии

Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.

О необходимости сохранить кресло главы государства

Да, возможно, я немного пересидел. Меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить белорусов.

Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!

О своем выходе с автоматом и в бронежилете

Мое появление с автоматом означало только одно: я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца.

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О протестующих

По человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!

Об оппозиции Белоруссии

Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!

О «бегстве» лидера оппозиции Марии Колесниковой

Мария Колесникова задержана за нарушение правил пересечения границы. Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между Республикой Беларусь и Украиной. Здесь при повторной проверке Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины.

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Примечание «Ленты.ру»: украинская сторона считает произошедшее не бегством, а принудительной депортацией. В МВД Украины подчеркнули, что Колесникова порвала паспорт, чтобы остаться в Белоруссии.

Об интеграции с Россией

Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты.

О вмешательстве США

Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами (имеются в виду каналы оппозиционных СМИ, а также анонимные Telegram-каналы, критикующие власть в Белоруссии — прим. «Ленты.ру»). Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель — Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!

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