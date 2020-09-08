16:48 (мск), источник: Lenta.Ru
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, дал большое интервью российским СМИ — «Говорит Москва», RT, Первому каналу и ВГТРК. Полностью беседа еще не опубликована, однако в
Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.
Да, возможно, я немного пересидел. Меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить белорусов.
Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!
Мое появление с автоматом означало только одно: я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца.
По человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!
Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!
Мария Колесникова задержана за нарушение правил пересечения границы. Вместе с двумя попутчиками она минувшей ночью пыталась выехать на Украину. На пограничном переходе они предъявили документы белорусским пограничникам, после чего были пропущены на территорию между Республикой Беларусь и Украиной. Здесь при повторной проверке Колесникову выбросили из машины, а ее попутчики на авто прорвались на территорию Украины.
Примечание «Ленты.ру»: украинская сторона считает произошедшее не бегством, а принудительной депортацией. В МВД Украины подчеркнули, что Колесникова порвала паспорт, чтобы остаться в Белоруссии.
Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты.
Мы знаем, кто стоит за всеми этими