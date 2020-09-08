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22:38 (мск), источник: Daily Storm

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Основной темой выступления президента станет пандемия коронавируса.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин станет главой делегации Российской Федерации на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Российский лидер выступит по видеосвязи. После завершения участия президента и его помощника Юрия Ушакова в сессии делегацию возглавит глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в распоряжении.

Сессия будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что главной темой выступления Путина станет эпидемиологическая обстановка в мире.

«О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом», — сообщил Песков.

Пост главы делегации после выступления российского лидера займет глава МИД РФ Сергей Лавров. В делегацию войдут председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, директор правового департамента МИД Евгений Загайнов, директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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