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02:27 (мск), источник: РИА Новости

США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. США рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии, заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Источник: AFP 2020

«США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии», — говорится в письменном заявлении Помпео.

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность сообщениями о «похищении» Колесниковой и попытках насильственно выдворить ее и других представителей Координационного совета на Украину.

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Днем белорусские пограничники заявили, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов минувшей ночью прошли пограничный и таможенный контроль и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Колесникову задержали.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, на пути, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко набрала скорость, создав угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом «выпихнули» из автомобиля. В свою очередь, член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что оппозиционерку пытались насильно вывезти на Украину, но она на границе порвала свой паспорт.

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико уточнили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.

Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь накануне утром. Их соратники сообщали, что, по некоторым данным, женщину в центре Минска задержали неизвестные, посадили в микроавтобус и увезли.

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