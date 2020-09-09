05:19 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет
Ее элементы планируется добавить в большую
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. «Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую
Он отметил, что в силу сложившихся в нынешнем году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — сказал Песков.
«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить
Форматы президентского общения
В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету: впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.
Ежегодная большая
С конца марта этого года в связи с эпидемией коронавируса большинство мероприятий президент РФ проводит в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции