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12:27 (мск), источник: РИА Новости

Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Источник: РИА Новости
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«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — сказал он в эфире Польского телевидения.

По мнению Мюллера, «Северный поток — 2» вызывает беспокойство, так как противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности.
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Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый). Сдача назначена на рубеж 2020−2021 годов.

Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. В декабре Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2», потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничений.

В свою очередь, Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но в 2001-м оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.

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