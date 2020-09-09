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11:46 (мск), источник: RNS

Тихановская обратилась к гражданам России

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская записала видеообращение к российским гражданам, в котором назвала россиян и белорусов близкими друзьями.

Источник: Reuters

«Народы Белоруссии и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи», — заявила она в ролике, размещенном в ее Telegram-канале.

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В видео Тихановская подчеркнула, что оппозиция требует ухода Александра Лукашенко с поста президента и проведения новых честных выборов, освобождения политических заключенных и расследования преступлений, «совершенных властями против белорусского народа».

Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественном отношении со всеми соседями при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны.
Светлана Тихановская
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В заключение она обратилась к россиянам с призывом не позволить пропаганде «отравить взаимоотношения» между народами двух стран и попросила поддержать белорусов.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста, которые продолжаются по сей день.

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