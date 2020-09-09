11:46 (мск), источник: RNS
Тихановская обратилась к гражданам России
Лидер белорусской оппозиции,
«Народы Белоруссии и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи», — заявила она в ролике, размещенном в ее
В видео Тихановская подчеркнула, что оппозиция требует ухода Александра Лукашенко с поста президента и проведения новых честных выборов, освобождения политических заключенных и расследования преступлений, «совершенных властями против белорусского народа».
Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественном отношении со всеми соседями при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны.
В заключение она обратилась к россиянам с призывом не позволить пропаганде «отравить взаимоотношения» между народами двух стран и попросила поддержать белорусов.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста, которые продолжаются по сей день.