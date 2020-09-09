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18:12 (мск), источник: Интерфакс

Алексиевич назвала происходящее в Белоруссии восстанием

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опровергла утверждения властей о том, что координационный совет белорусской оппозиции, членом которого она является, планировал государственный переворот.

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«Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог», — говорится в обращении Алексиевич, размещенном на сайте белорусского Пен-центра.

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Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Белоруссии. «Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им», — написала Алексиевич.

Она сожалеет о преследованиях членов совета оппозиции. «Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», — заявила она.

При этом она посетовала, что ее беспокоят визиты неизвестных. «Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…», — заключила Алексиевич.

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