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13:15 (мск), источник: Ведомости

Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского, сообщает портал Tut.by со ссылкой на ее отца Александра Колесникова.

Источник: РИА "Новости"

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Колесников.

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Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Ее родные обратились в милицию, которая начала поиски женщины. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой. Штаб незарегистрированного экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, координатором которого была Колесникова, ранее со ссылкой на свои источники передавал, будто она пребывает в Мозырском погранотряде в Гомельской области. Источники «Интерфакса» при этом сообщали, будто Колесникову пытались насильно вывезти из страны, но она порвала свой паспорт.

Также в Белоруссии пропали и не выходят на связь другие члены Координационного совета оппозиции — Иван Кравцов, Антон Родненков, Илья Салей и Максим Знак.

Кроме того, сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, входящая в состав Координационного совета, сообщила, что в ее квартиру пытались проникнуть неизвестные.

Белорусский оппозиционер Родненков сообщил, что Колесникову посадили в машину силой
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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