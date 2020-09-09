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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Песков: темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.

Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные.
Дмитрий Песков

По его словам, каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства, всегда находятся на повестке дня во время общения двух презентов.

«И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты», — добавил Песков.

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