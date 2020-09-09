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14:57 (мск), источник: Интерфакс

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин планирует провести в очном режиме традиционную большую пресс-конференцию в декабре 2020 года, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

В мероприятие будут добавлены «элементы» прямой линии, которую в 2020 году решили отменить, добавил он.

«Мы пока планируем ее в “живом формате”. Мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока она планируется как обычно. Это будет большая ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря», — сказал Песков.

В последние годы Путин отвечает на вопросы россиян в июне. 20 июня 2019 года прямая линия продолжалась четыре часа и семь минут, президент ответил на 70 вопросов.

В середине июня 2020 года Песков говорил, что сроки мероприятия сдвинули «по понятным причинам». Он предполагал тогда, что Путин проведет прямую линию после голосования по поправкам к Конституции. Голосование проводили с 25 июня по 1 июля.

24 июля Песков говорил, что дата проведения прямой линии еще не была определена. Из опубликовнаного в июле перечня поручений президента следовало, что Пескову, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко и главе исполкома Общероссийского народного фронта Михаилу Кузнецову до 1 октября было поручено проработать вопрос участия ОНФ в обработке обращений граждан, поступающих на прямую линию.

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