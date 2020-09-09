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15:33 (мск), источник: Lenta.Ru

К «Лидерам России» присоединились новые члены правительства

Четыре вице-премьера правительства по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина стали наставниками конкурса «Лидеры России». Об это говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об Алексее Оверчуке, Дмитрии Чернышенко, Марате Хуснуллине и Виктории Абрамченко. Они отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса управленцев.

7 сентября во время выступления на открытии второго дня суперфинала конкурса Михаил Мишустин отметил, что и сам, несмотря на загруженность, постарается принять участие в работе конкурса как наставник.

Те, кто пришел сегодня работать в кабинет министров, получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям. В итоге правительство — это и есть тот самый социальный лифт, который помогает повысить эффективность государственного аппарата.
Михаил Мишустин
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Среди других наставников конкурса из членов правительства — вице-премьер Татьяна Голикова, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

106 победителей суперфинала третьего конкурса определились накануне. В суперфинале принимали участие 300 человек. Всего за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 участников. Так, 5 августа Дмитрий Огуряев был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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