15:53 (мск), источник: Коммерсантъ
«Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»
Александр Лукашенко рассказал российским СМИ о ситуации в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам — Маргарите Симоньян (Russia Today), Роману Бабаяну («Говорит Москва»), Антону Верницкому («Первый канал») и Евгению Рожкову («Россия 1»). «Ъ» подготовил подборку самых ярких ответов белорусского президента, который впервые признал, что «пересидел» на посту, не исключил возможность досрочных президентских выборов, а также рассказал о «самом главном» в своей жизни.
«Наверное, я
У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше.
«Почему не могут? Потому что страна спокойная, тихая, стабильная. Иди гуляй не хочу — и никаких налогов. Ну лучше уже не представишь. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь — глубина этого конфликта».
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста
Правоохранители и участники акции
Участники акции во время столкновения с правоохранителями
Участники протеста стоят напротив сотрудников правоохранительных органов
Столкновения на улице
Медработники оказывают первую помощь участнику акции
Участники акции возле построенных ими баррикад
Раненый участник акции
Участницы акции протеста
Участница акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа
Участник акции стоит на коленях перед сотрудниками правоохранительных органов
Плакаты участниц акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа
Участники акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа с флагом
Участники акции «Цепь солидарности»
Протестующие на проспекте Независимости, где расположен Дом правительства и здание ЦИКа
Акция протеста на проспекте Независимости
Бастующие работники Минского тракторного завода направляются к Дому правительства
Протестующие на проспекте Независимости
Участники акции в память по погибшему во время протестов
Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко (на фото)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге
Акция оппозиции «Марш Свободы» и митинг с требованием отставки Александра Лукашенко
Участники митинга за отставку Александра Лукашенко
Митинг с требованием отставки Александра Лукашенко возле обелиска «Минск — город-герой»
Участники акции на площади Ленина
Участники митинга
Похороны 25-летнего Александра Вихора, который умер после задержания на акции протеста
«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю.
«Никакой дестабилизации в стране нет, и знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было. Прежде всего что я имею в виду под внешним фактором: управление извне в данном случае».
И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через
Telegram-каналыизвестные.
«Второй центр — это Чехия. Ну, а потом уже Литва и, к сожалению, на Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь».
Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю… Я по срокам не говорю.
«Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские.
«Вы знаете, некоторые политические, особенно представители политических партий отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь, пример тому Украина — это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент. Наверное, это даже не в конституции дело, многие полномочия президента — они немыслимо колоссальны по объему, надо передавать губернаторам, надо передавать парламенту, может быть, надо структуру менять».
«Если уж так очень хочется избираться по партийным спискам, ну хотя бы наполовину, то для этого надо создать настоящие партии в Белоруссии. Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии, и сейчас тоже».
«Мне доложили только, что она и двое ее — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, — они бежали в Украину. И у них документы и все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники и пограничники пропустили их. Дальше участок к государственной границе и пост к украинцам, но между этими постами ну, наверное, 8−9 км между ними. И там, в силу усиления — граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост — естественно, их остановили. Они на своем автомобиле — по газам. Ее то ли выбросили из машины, ну, на ходу. На ходу! Они втроем были. Кто ее мог выбросить?».
Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный.
«А эти — через границу, через пост украинский… Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали, и мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули».
«Все это глобализированно и интернационализированно. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, — ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным. Я его предупредил — этому противостоять нельзя. А как вы противостоите
Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия.
«Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко.— “Ъ”). Вряд ли, конечно, я так иногда думаю.
«Вы знаете, да, выходили (на забастовку.— “Ъ”). Может, и сейчас вот в этой толпе люди в воскресенье выходят. Вполне… Да не может, а, наверное, есть. Не наверное. Есть там
«Ну это вы, россияне, немного отошли от действительности. У нас этого человека уже никто не замечает в Беларуси. У него вот возможность появилась — он вылез, квакнул там
Но это даже не маргинал, это
давно-давнозабытый старый чемодан, который абсолютно никому не нужен, и вы знаете его позицию.
«А вот его наследники, его ученики, даже один из них был кандидатом в президенты (видимо, имеется в виду блогер Сергей Тихановский.— “Ъ”). Поэтому здесь есть порадикальнее и поновее кадры».
«Я показал, что я на месте. И я не трус. И я не боюсь. Как разворачивались события. У меня здесь, во Дворце независимости, ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске. Со всех камер то, что видят те, кто, так сказать, управляет войсками в этот период. У нас их таких много центров, и силовиков прежде всего, и у президента как главнокомандующего. Главный центр здесь. Я видел, что делается в Белоруссии, и вы помните, они (протестующие.— “Ъ”) тогда впервые ринулись сюда, к Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится.
Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся.
«И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было,
«И даже Зеленский (меня осуждает.— “Ъ”)! Ну ладно, эти отмороженные там, бывшие. Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин, говорит: “Ты его поддержи там, поддержи там, молодой, неопытный”. Ну договоримся, типа этого».
«Этими людьми занимался мой старший сын, помощник по национальной безопасности (Виктор Лукашенко.— “Ъ”). Почему? Я обычно его оберегаю от таких вещей. Я говорю: Вить, поезжай, чтобы их никто не обидел. Ну они деньги зарабатывают. У каждого свой путь. Каждый
Говорю: Вить, коль не прислал ни один, ни второй, ну, значит, они, наверное, и не нужны никому. Поезжай к одним, ко вторым. Возьми автобус. Посади и одну, и другую группу. Извинись перед ними.
«И спроси ребят: «Вы куда?» Рассказали ему, как это все было, как запросы делали. «Ребята, вы куда хотите?» Ну,
«Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете: если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. Вот эти ребята, омоновцы и
Подготовили Кирилл Кривошеев, Марина Коваленко.