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15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

«Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

Александр Лукашенко рассказал российским СМИ о ситуации в стране.

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Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам — Маргарите Симоньян (Russia Today), Роману Бабаяну («Говорит Москва»), Антону Верницкому («Первый канал») и Евгению Рожкову («Россия 1»). «Ъ» подготовил подборку самых ярких ответов белорусского президента, который впервые признал, что «пересидел» на посту, не исключил возможность досрочных президентских выборов, а также рассказал о «самом главном» в своей жизни.

О причинах протестных настроений

«Наверное, я все-таки пересидел. Ну утюг включишь — и я тут (рассказываю.— “Ъ”) предвыборную программу. Утюг включил — Лукашенко, чайник электрический включил — Лукашенко, телевизор включил — Лукашенко и прочее. И, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это не главная причина, это не главное. Второе, наверное, — одна из главных. Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции».

У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Почему не могут? Потому что страна спокойная, тихая, стабильная. Иди гуляй не хочу — и никаких налогов. Ну лучше уже не представишь. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь — глубина этого конфликта».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Правоохранители и участники акции

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции во время столкновения с правоохранителями

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники протеста стоят напротив сотрудников правоохранительных органов

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Столкновения на улице

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Медработники оказывают первую помощь участнику акции

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции возле построенных ими баррикад

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Раненый участник акции

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участницы акции протеста

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участница акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участник акции стоит на коленях перед сотрудниками правоохранительных органов

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Плакаты участниц акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов 9 августа с флагом

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции «Цепь солидарности»

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Протестующие на проспекте Независимости, где расположен Дом правительства и здание ЦИКа

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Акция протеста на проспекте Независимости

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Бастующие работники Минского тракторного завода направляются к Дому правительства

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Протестующие на проспекте Независимости

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции в память по погибшему во время протестов

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко (на фото)

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Акция оппозиции «Марш Свободы» и митинг с требованием отставки Александра Лукашенко

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники митинга за отставку Александра Лукашенко

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Митинг с требованием отставки Александра Лукашенко возле обелиска «Минск — город-герой»

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники акции на площади Ленина

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Участники митинга

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Похороны 25-летнего Александра Вихора, который умер после задержания на акции протеста

О результатах президентских выборов

«Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда-то он (Бог.— “Ъ”) меня туда позовет, но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, как Маргарита (Симоньян.— “Ъ”) сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу».

О внешнем вмешательстве

«Никакой дестабилизации в стране нет, и знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было. Прежде всего что я имею в виду под внешним фактором: управление извне в данном случае».

И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Второй центр — это Чехия. Ну, а потом уже Литва и, к сожалению, на Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь».

О досрочных выборах

Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю… Я по срокам не говорю.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент, а потом провести по новой конституции, она будет раньше уже утверждена, провести парламентские выборы».

О других поправках в конституцию

«Вы знаете, некоторые политические, особенно представители политических партий отдельных, в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь, пример тому Украина — это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент. Наверное, это даже не в конституции дело, многие полномочия президента — они немыслимо колоссальны по объему, надо передавать губернаторам, надо передавать парламенту, может быть, надо структуру менять».

О формировании партийной системы

«Если уж так очень хочется избираться по партийным спискам, ну хотя бы наполовину, то для этого надо создать настоящие партии в Белоруссии. Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии, и сейчас тоже».

О задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой

«Мне доложили только, что она и двое ее — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, — они бежали в Украину. И у них документы и все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники и пограничники пропустили их. Дальше участок к государственной границе и пост к украинцам, но между этими постами ну, наверное, 8−9 км между ними. И там, в силу усиления — граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост — естественно, их остановили. Они на своем автомобиле — по газам. Ее то ли выбросили из машины, ну, на ходу. На ходу! Они втроем были. Кто ее мог выбросить?».

Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«А эти — через границу, через пост украинский… Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали, и мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули».

О Telegram-каналах

«Все это глобализированно и интернационализированно. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, — ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным. Я его предупредил — этому противостоять нельзя. А как вы противостоите Telegram-каналам. У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Нет. Ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал, — американцев. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль… Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать».

Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Источник: Reuters

О своем уходе

«Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко.— “Ъ”). Вряд ли, конечно, я так иногда думаю. Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать».

О забастовках на заводах

«Вы знаете, да, выходили (на забастовку.— “Ъ”). Может, и сейчас вот в этой толпе люди в воскресенье выходят. Вполне… Да не может, а, наверное, есть. Не наверное. Есть там какое-то количество людей. Но сегодняшний рабочий — это не рабочий два месяца назад. Задурили мозги некоторым людям».

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О Станиславе Шушкевиче — первом лидере независимой Белоруссии

«Ну это вы, россияне, немного отошли от действительности. У нас этого человека уже никто не замечает в Беларуси. У него вот возможность появилась — он вылез, квакнул там что-то, извините меня, а так — ну кто его замечает? Это вы так реагируете, потому что вы его помните, как и я».

Но это даже не маргинал, это давно-давно забытый старый чемодан, который абсолютно никому не нужен, и вы знаете его позицию.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«А вот его наследники, его ученики, даже один из них был кандидатом в президенты (видимо, имеется в виду блогер Сергей Тихановский.— “Ъ”). Поэтому здесь есть порадикальнее и поновее кадры».

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О смысле появления с автоматом во время протестов

«Я показал, что я на месте. И я не трус. И я не боюсь. Как разворачивались события. У меня здесь, во Дворце независимости, ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске. Со всех камер то, что видят те, кто, так сказать, управляет войсками в этот период. У нас их таких много центров, и силовиков прежде всего, и у президента как главнокомандующего. Главный центр здесь. Я видел, что делается в Белоруссии, и вы помните, они (протестующие.— “Ъ”) тогда впервые ринулись сюда, к Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я думаю: я должен посмотреть, что там творится. По-моему, это так было, да?».

Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, — они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, как там в городе. Они мне махали — по тротуарам идут, машут, женщины особенно, руками. Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости».

Источник: AFP 2020

О позиции президента Украины Владимира Зеленского

«И даже Зеленский (меня осуждает.— “Ъ”)! Ну ладно, эти отмороженные там, бывшие. Но даже Зеленский, которого я всячески поддерживал. И это одобрял Путин, говорит: “Ты его поддержи там, поддержи там, молодой, неопытный”. Ну договоримся, типа этого».

О задержании и освобождении 33 россиян, которых называли причастными к частной военной компании «Вагнер»

«Этими людьми занимался мой старший сын, помощник по национальной безопасности (Виктор Лукашенко.— “Ъ”). Почему? Я обычно его оберегаю от таких вещей. Я говорю: Вить, поезжай, чтобы их никто не обидел. Ну они деньги зарабатывают. У каждого свой путь. Каждый по-своему зарабатывает деньги. Смотри, чтобы они были… чтобы жили как в гостинице. Две группы: одна в Минске, а вторая в Жодино, по-моему. Проходит время. Тут гвалт, шум вы подняли. Что я делаю? Вы, наверное, помните. Я собираю всех силовиков и генерального прокурора. Говорю: “Позвони в Россию и на Украину. Пусть, ну как положено по законодательству нашему, межправительственным договорам. Пусть приедут прокурор России и Украины. Садитесь втроем, разберитесь, что делать с этими ребятами”. Я что, неправильно поступил? Я бы потом решал, куда бы они поехали. Но вы приезжайте и разберитесь. Украинский прокурор… сразу, они прислали письмо — немедленно их переправьте в Украину. Слушайте, на основании чего? Вы документы мне пришлите хотя бы? Не приехали. Не приехал и российский прокурор. Я зову своего старшего сына, чтобы ты знала, что я тебе честно отвечаю».

Говорю: Вить, коль не прислал ни один, ни второй, ну, значит, они, наверное, и не нужны никому. Поезжай к одним, ко вторым. Возьми автобус. Посади и одну, и другую группу. Извинись перед ними.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«И спроси ребят: «Вы куда?» Рассказали ему, как это все было, как запросы делали. «Ребята, вы куда хотите?» Ну, во-первых, когда они увидели Виктора, он представился: Виктор Лукашенко. Я говорю: Вить, как они… И начальник службы у них. У них квадратные глаза, и некоторые заплакали. «Вот куда вы хотите?» Этот, гомельский, сказал: «Я — вот домой еще заехать». А старший россиянин этот говорит: «Виктор, скажите, пожалуйста, а мы можем еще в Беларусь приехать?».

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О самом главном в своей жизни

«Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете: если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. Вот эти ребята, омоновцы и прочие-прочие. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать».

Подготовили Кирилл Кривошеев, Марина Коваленко.

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