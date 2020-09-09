Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу», — отметили в ведомстве.
В белорусском СК также заявили, что располагают доказательствами того, что отдельные члены оппозиционного КС пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.
Ранее в среду стало известно, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак. Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске.
Утром 7 сентября оппозиционерка перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что ее в центре Минска задержали люди в штатском.
В среду, 9 сентября, также стало известно о задержании Максима Знака в рамках уголовного дела против КС белорусской оппозиции.