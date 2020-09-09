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18:19 (мск), источник: Интерфакс

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти, сообщает в среду Следственный комитет Белоруссии.

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«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу», — отметили в ведомстве.

В белорусском СК также заявили, что располагают доказательствами того, что отдельные члены оппозиционного КС пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.

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Ранее в среду стало известно, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак. Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске.

Утром 7 сентября оппозиционерка перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что ее в центре Минска задержали люди в штатском.

В среду, 9 сентября, также стало известно о задержании Максима Знака в рамках уголовного дела против КС белорусской оппозиции.

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18:27 (мск)© Ньюстюб
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