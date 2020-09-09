Саакашвили представил план изменений для Грузии

18:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008—2013 годах. За несколько дней до истечения срока полномочий он покинул страну. Он заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы — за злоупотребление полномочиями при помиловании четверых полицейских и за организацию нападения на
Саакашвили предложил сделать полицию деполитизированной. Он хочет создать независимые от МВД патрульную полицию, криминальную полицию и полицейский спецназ. Руководитель полиции будет избираться 1/3 парламента. Предполагается, что будет упразднена Служба госбезопасности. По мнению Саакашвили, она использовалась государственными ведомствами в политических целях. «Это болезненная тема, ее надо раз и навсегда закрыть и оставить в прошлом. Политическая полиция в Грузии не будет существовать», — написал
Также Михаил Саакашвили предложил разделить прокуратуру на два ведомства: общую и по гражданским делам. По его мнению, нужно также отделить пенитенциарную службу от Минюста. Руководителя также будет избирать парламент.
7 сентября партия «Единое национальное движение» и другие партии, состоящие с ней в оппозиционном альянсе, выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост