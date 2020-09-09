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22:53 (мск), источник: Интерфакс

Германия не передаст России результаты обследования Навального

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Результаты анализов проб, взятых в ФРГ у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), сообщает в среду агентство ДПА со ссылкой на германское министерство обороны.

Источник: AFP 2020

«Представитель Минобороны Германии подтвердил, что образцы проб переданы ОЗХО, членом которой является Россия», — говорится в сообщении агентства.

При этом, представитель правительства ФРГ Мартина Фиц со своей стороны указала, что Берлин «не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России».

«Мы продолжаем призывать российскую сторону предоставить информацию (об инциденте с Навальным — ИФ)», — добавила Фиц.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

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2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

О нервнопаралитическом веществе «Новичок» впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного «Новичок» (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия ОЗХО.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

В июне этого года четыре семейства опасных химикатов семейства «Новичок» были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

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