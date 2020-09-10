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06:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о блокировке европейских санкций против Белоруссии

Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, требуя ввести аналогичные меры против Турции. Об этом стало известно источнику издания Frankfurter Allgemeine.

Источник: Reuters

Уточняется, что соглашения по санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза (ЕС), которая пройдет 21 сентября. При этом еще 14 августа главы МИД стран ЕС принципиально поддержали введение ограничений из-за нарушений на выборах президента Белоруссии и разгона акций протеста.

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С того времени дипломаты работали над списком граждан, которым запретят въезд в Евросоюз и заморозят счета. По словам дипломатов, в список вошли около 40 человек.

Кипр намерен добиться введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.

7 сентября стало известно о том, что ЕС намерен ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая министра внутренних дел страны Юрия Караева. Отмечается, что в список попадут представители избирательной комиссии, министерств внутренних дел, юстиции и другие. При этом президент Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список, поскольку Германия хочет еще некоторое время вести с ним диалог.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, в стране начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

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