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08:35 (мск), источник: Ведомости

Помпео допустил причастность Москвы к делу Навального

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро допустил причастность «российских высокопоставленных официальных лиц» к делу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Источник: AFP 2020

Полный текст интервью опубликован на сайте Госдепа. По его словам, США сделают все возможное, чтобы установить виновных.

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«Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России», — сказал Помпео. Он также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали Москве понять, что они рассчитывают на «наказание для виновных».

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. 22 августа Навального из Омска перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом.

Ранее министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. В российском МИД ответили, что страна не получила от Германии данных медицинского обследования Навального и результатов биохимических исследований, без которых нельзя установить обстоятельства произошедшего.

Накануне немецкое издание Die Zeit написало, что Навального «отравили» при помощи новой, более смертоносной и опасной версии «Новичка». Разработчик «Новичка», российский ученый Леонид Ринк в свою очередь заявил, что это невозможно.

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