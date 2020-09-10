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12:44 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко заявил, что не отдаст власть

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его «не для того народ избрал».

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«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что “власть он не отдаст”. Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители», — сказал Лукашенко, представляя нового генпрокурора в Минске в четверг. Его слова приводит госагентство БелТА.

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«Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — отметил он.

По его словам, «в середине 90-х она (власть — ИA) валялась в грязи, о нее вытирали ноги». «Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — сказал он.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями результаты выборов, считая их сфальсифицированными.

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12:51 (мск)© Ньюстюб
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