12:44 (мск), источник: Интерфакс
Лукашенко заявил, что не отдаст власть
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его «не для того народ избрал».
«Хочу вам сказать
«Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», — отметил он.
По его словам, «в середине 90-х она (власть — ИA) валялась в грязи, о нее вытирали ноги». «Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — сказал он.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.
Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями результаты выборов, считая их сфальсифицированными.